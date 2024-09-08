Москва, 8 сентября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Утром 9 сентября в Москве пройдет третий, заключительный розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Призовые баллы смогут выиграть участники электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В последний розыгрыш попадут избиратели, которые голосовали с 20:01 7 сентября и до окончания выборов 8 сентября. К акции могут присоединиться участники онлайн-голосования на портале mos.ru и те, кто голосует на избирательных участках с помощью специального терминала.

Для получения призовых баллов следует активировать уникальный код участника на сайте «Миллион призов». Там же можно найти информацию о партнерах акции, порядке и сроках её проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.

Победители основного розыгрыша акции в этом году получают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Горожане старше 60 лет, проголосовавшие онлайн, а также те, кто проголосует на портале mos.ru в первый раз и не победит в основном розыгрыше, получат гарантированные призы — им начислят одну тысячу баллов. Каждый участник может получить только один гарантированный приз.

Призовые баллы можно превратить в скидки в магазинах, аптеках, кафе, ресторанах, обменять на билеты в столичные музеи и театры, а также пополнить ими карту «Тройка». Кроме того, их примут в виде взноса в благотворительные организации.

Также пройдет розыгрыш дополнительных призов. Его победители смогут получить скидку в размере 15 тысяч баллов на приобретение промокода любого из партнеров акции в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» или «Спорт». При регистрации можно отметить только одну из этих категорий. Подать заявку на участие можно до 19:59 8 сентября.

В рамках акции прошло уже два розыгрыша. Их победителями стали более 1,5 миллиона человек, которые получили призовые баллы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября. Принять участие в голосовании могут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.