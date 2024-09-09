Москва, 9 сентября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Министерство юстиции России разрабатывает правовую норму, согласно которой в стране будет введена предшествующая бракоразводному процессу обязательная процедура примирения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Petrov Sergey/Global Look Press

Представители ведомства пояснили изданию, что инициатива обсуждается в рамках реализации государственной политики в сфере защиты семьи, а также сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Как отмечается в публикации, изначально с таким предложением выступил глава ведомства Константин Чуйченко. Он проинформировал о разработке законопроекта об обязательной досудебной примирительной процедуре при расторжении брака. В ходе неё супруги также смогут достигнуть соглашения о будущем месте жительства детей, разделе имущества и взыскании алиментов. В проработке этой инициативы участвуют представители научного сообщества и федеральных органов российской исполнительной власти.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил к внесению в Государственную думу законопроекта о разводах, в котором семейные пары должны будут проходить консультации у семейного психолога перед разводом. Авторы документа предлагают введение нормы, согласно которой имеющим несовершеннолетних детей семейным парам или при несогласии на развод одного из супругов необходимо будет оказывать «социально-психологические услуги» при расторжении брака.