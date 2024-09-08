Москва, 8 сентября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») подготовил к внесению в Государственную думу законопроект о разводах, в котором семейные пары с несовершеннолетними детьми или в случае несогласия одного из супругов должны будут проходить консультации у семейного психолога.

Иван Шилов ИА Регнум

В пояснительной записке к документу, которую привело «РИА Новости», уточняется, что действующее законодательство предусматривает для судов при рассмотрении дела о расторжении брака и несогласии на этого одного из супругов принять меры к примирению пары и назначить ей срок для этого в пределах трёх месяцев.

«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — говорится в ней.

Также в законопроекте уточняются меры по примирению супругов, потому что сейчас, как считают авторы инициативы, они, по сути, сводятся только к предложению срока для примирения.

Авторы документа предлагают введение нормы, согласно которой имеющим несовершеннолетних детей семейным парам или при несогласии на развод одного из супругов необходимо будет оказывать «социально-психологические услуги» при расторжении брака.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что в стране запустят пять новых национальных проектов, одним из которых станет нацпроект «Семья». Глава государства подчеркнул, что многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей стратегии государства.

Социальный аналитик Роман Алёхин 26 июня прокомментировал ИА Регнум предложение Минфина об увеличении госпошлины за расторжение брака с 650 до 5 тыс. рублей. По словам эксперта, такое увеличение госпошлины за расторжение брака не остановит супругов от развода, но поможет пополнить бюджет.