Курск, 9 сентября, 2024, 08:58 — ИА Регнум. В Суджанском районе Курской области бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) почти полностью сожгли село Ворожба. Об этом 9 сентября рассказала учительница Ирина Звягина.

Илья Питалев/РИА Новости

По её словам, школа была разрушена ударами ВСУ, а большая часть села сгорела после атак дронов. Многие жители уехали из села сразу после того, как украинские войска пришли в Курскую область 7 августа, добавила женщина.

«Посёлок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома», — передаёт слова Звягиной «РИА Новости».

Учительница возвращаться обратно не планирует, поскольку хочет обустраивать жизнь в Курске. Пока она вместе с дочерью, сыном и матерью находится в пункте временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа жители Глушковского района Курской области рассказали, что российские военные вывозили их во время ракетного обстрела со стороны ВСУ. При этом украинские боевики разрушили мост, чтобы не дать людям выехать из-под огня.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Он добавил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.