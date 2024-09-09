Москва, 9 сентября, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Самолёт Airbus A320 турецкой авиакомпании вылетел из Москвы в Стамбул, но совершил незапланированную посадку в аэропорту Варшавы. Это следует 9 сентября из данных онлайн-сервиса для отслеживания воздушных судов Flightradar24.

Fotografo01/Global Look Press

Авиалайнер вылетел из московского аэропорта Внуково в Стамбул с почти пятичасовой задержкой, но через два часа с небольшим совершил экстренную посадку в аэропорту Варшавы. Информации о причинах незапланированной посадки нет.

При этом на фоне произошедшего ЧП из международного аэропорта имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле готовится вылететь в Варшаву самолёт Airbus A321 той же авиакомпании. Авиаборт совершит вылет в Варшаву вне расписания.

Ранее ИА Регнум сообщало об опровержении аэропортом Грозного сообщения, что пассажирский самолёт компании Utair едва не приземлился на закрытую недостроенную взлётно-посадочную полосу. Уточнялось, что информация не соответствует действительности, а видеозапись, прилагаемая к сообщению, — это старая съёмка, когда в начале июня этого года проводились работы по присоединению действующей ВПП к строящейся.