Грозный, 7 сентября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Аэропорт Грозного опроверг сообщение, что пассажирский самолёт компании Utair едва не приземлился на закрытую недостроенную взлётно-посадочную полосу.

Елена Афонина/ТАСС

«Данная информация не соответствует действительности. Прилагаемое к ней видео — это старая съёмка, когда в начале июня этого года проводились работы по присоединению действующей ВПП к строящейся», — говорится в Telegram-канале воздушной гавани.

По информации аэропорта, на опубликованном видео, где самолёт пролетает над строящейся полосой, пилот совершал манёвр из-за порыва ветра, после чего пошёл на второй круг. То, что на кадрах видно, будто борт пытается приземлиться на неготовую полосу, — «визуальная ошибка восприятия».

Компания Utair опубликовала аналогичное сообщение. Она также заявила, что видео сняли в июне 2024 года, когда самолёт заходил на второй круг из-за порыва ветра.

«Самолёт, сегодня выполнявший рейс Анталья — Грозный, произвёл штатную посадку без ухода на второй круг», — говорится в Telegram-канале предприятия.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября Telegram-канал «112» сообщил, что пилоты летевшего из Турцию в Чечню рейса при заходе на посадку в аэропорту Грозного едва не сели на недостроенную полосу. В подтверждение было опубликовано видео, как борт пролетел над работающей строительной техникой, подняв столб пыли.