Уфа, 8 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Два человека погибли и пять получили травмы в результате столкновения трёх автомобилей на 194-м км автодороги Уфа — Оренбург, сообщили 8 сентября в управлении ГИБДД по Башкирии.

Госавтоинспекция Башкирии

«Авария произошла сегодня в четвёртом часу дня <…> водитель Toyota Land Cruiser Prado при обгоне допустил касательное столкновение со встречной Daewoo Leganza, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара водитель Daewoo столкнулся со встречным Renault Duster», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в Мелеузовском районе. Водитель Toyota и его пассажир скончались до приезда медиков. В медицинские учреждения доставили пять человек.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Как сообщало 7 сентября ИА Регнум, один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Башкирии. Авария произошла в Бирском районе на 86-м км автодороги Уфа — Янаул. Автомобиль Hyundai Sonata вылетел в кювет.

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Моздок — Чермен — Владикавказ 6 сентября погибли пять человек. Водитель автомобиля Kia Sorento выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с минивэном Honda Elysion.