Уфа, 7 сентября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В результате опрокидывания легкового автомобиля в кювет на трассе в Башкирии один человек погиб и четверо пострадали. Об этом 7 сентября сообщила региональная Госавтоинспекция.

Telegram/Госавтоинспекция Башкортостана

Отмечается, что ДТП произошло днём 7 сентября в Бирском районе на 86-м км автодороги Уфа — Янаул, когда 31-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил опрокидывание своего транспортного средства в кювет.

«В результате ДТП 59-летний пассажир из Аскинского района скончался от полученных травм. Доставлены в больницу супруга водителя, а также трое детей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб, которые уточняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 сентября водитель легкового автомобиля «Джили» потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. В результате этого водитель погибла на месте, трое её пассажиров пострадали.

При лобовом столкновении двух легковых автомобилей на автодороге Моздок — Чермен — Владикавказ 6 сентября погибли пять человек. Водитель автомобиля Kia Sorento, не убедившись в безопасности совершаемого манёвра, выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с минивэном Honda Elysion.