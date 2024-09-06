Владикавказ, 6 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Моздок — Чермен — Владикавказ погибли пять человек. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба главы МВД по Северной Осетии.

Telegram/МЧС Северной Осетии

Уточняется, что ДТП произошло 6 сентября на 64-м километре указанной автодороги, когда водитель автомобиля Kia Sorento, не убедившись в безопасности совершаемого манёвра, выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с минивэном Honda Elysion.

«В результате столкновения погибли пять человек, ещё четыре человека пострадали — они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства автомобильной аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября ДТП с участием двух автобусов произошло на Дмитровском шоссе в Москве. В результате аварии пострадала беременная женщина.

В восточной части Китая 3 сентября школьный автобус врезался в группу учеников и родителей возле ворот школы. В результате ДТП погибли не менее 11 человек и ещё 13 пострадали.