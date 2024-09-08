Москва, 8 сентября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» направили 32 миллиона рублей на благотворительность. Пожертвования они сделали с помощью призовых баллов, которые разыгрывают среди голосующих электронно на выборах депутатов Мосгордумы.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

18,6 миллиона рублей победители акции направили на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области. Более 13 миллионов рублей москвичи перечислили в адрес благотворительных фондов, которые помогают тяжелобольным людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Розыгрыши проводили среди горожан, которые отдали голос на выборах депутатов онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Победители получили одну тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов. Каждый балл равен одному рублю. Выигрыш можно обменять на покупки у партнеров акции или пожертвовать на благотворительность.

Победителями розыгрышей стали уже 1,5 миллиона человек.

Как ранее сообщало ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.