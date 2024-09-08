Москва, 8 сентября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. 1 530 000 жителей столицы получат призовые баллы по итогам двух розыгрышей акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Об этом стало известно по итогам второго розыгрыша.

mos.ru Условия акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов»

В нём принимали участие москвичи с полной или стандартной учетной записью на mos.ru, которые с 20:01 6 сентября до 20:00 7 сентября проголосовали дистанционно — онлайн на портале mos.ru или воспользовавшись специальным терминалом на избирательном участке. Победителей определяли случайным образом. В рамках основного розыгрыша они получили одну тысячу, три тысячи и пять тысяч призовых баллов, которые можно потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах. Горожане старше 60 лет и те, кто впервые участвует в онлайн-выборах, гарантированно получат тысячу призовых баллов, если проголосуют онлайн и не победят в основном розыгрыше.

Также состоялись розыгрыши дополнительных призов в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт». Их участники могут получить скидку в размере 15 тысяч баллов на приобретение товаров и услуг партнеров акции в выбранной категории. Зарегистрироваться на розыгрыш можно до 19:59 8 сентября. По итогам двух розыгрышей дополнительные призы выиграли 13,5 тысячи человек.

Всем победителям придет СМС-сообщение с номера DIT_MOS или иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции, с подробной информацией о выигрыше. Обменять баллы на скидки можно будет до 30 сентября.

Как ранее сообщало ИА Регнум, с 6 по 8 сентября в Москве выбирают депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.