Сумы, Украина, 8 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв. Об этом 8 сентября сообщил украинский телеканал «Общественое».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

При этом какие-либо подробности произошедшего не уточняются. Воздушную тревогу в Сумской области на данный момент не объявляли.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Сумах. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары только по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве. Минобороны РФ на тот момент не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Полтавской области.

Перед этим украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах и в Сумской области на фоне сигнала о воздушной тревоге. Режим воздушной тревоги на территории Сумской области действовал с 02:39 мск по 05:48 мск.