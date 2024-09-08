Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве
Полтава, Украина, 8 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. В Полтаве прогремел взрыв, сообщило 8 сентября украинское издание «Страна. ua».
Как заявил губернатор Полтавской области Филипп Пронин, российские военные нанесли удар по объекту на территории областного центра.
Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Полтавской области.
Как сообщало ИА Регнум, российские военные 3 сентября нанесли высокоточный удар по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру, где иностранные наёмники обучали украинских военных. Здесь проходили обучение операторы дронов, наносящих удары по российским гражданским объектам.
По данным источника в Минобороны, в результате удара, нанесённого ракетой оперативного тактического комплекса «Искандер», погибли и были ранены порядка 500 военных специалистов, включая наёмников из Франции, Польши, Швеции, Германии.