Полтава, Украина, 8 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. В Полтаве прогремел взрыв, сообщило 8 сентября украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Как заявил губернатор Полтавской области Филипп Пронин, российские военные нанесли удар по объекту на территории областного центра.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Полтавской области.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 3 сентября нанесли высокоточный удар по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру, где иностранные наёмники обучали украинских военных. Здесь проходили обучение операторы дронов, наносящих удары по российским гражданским объектам.

По данным источника в Минобороны, в результате удара, нанесённого ракетой оперативного тактического комплекса «Искандер», погибли и были ранены порядка 500 военных специалистов, включая наёмников из Франции, Польши, Швеции, Германии.