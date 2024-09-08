Киев, 8 сентября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. На территории автотранспортного предприятия в Киеве произошёл взрыв. Об этом 8 сентября сообщил мэр города Виталий Кличко.

Telegram/dsns_telegram

«В Голосеевском районе столицы на территории автотранспортного предприятия произошёл взрыв неизвестного происхождения», — написал он в Telegram-канале.

По словам градоначальника, частичные разрушения получило двухэтажное здание. Возгорания не зафиксировали. Экстренные службы прибыли на место инцидента.

По информации Киевской городской военной администрации, были обнаружены тела двух погибших. Под завалами могут находиться другие люди. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Ранее очевидцы сообщили о столбе дыма, который поднялся над городом после взрыва. Воздушная тревога не объявлялась.

Украинские СМИ утром 7 сентября сообщили о ночных взрывах в Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях, а также в Киеве. В столице страны около 01:30 и 03:00 мск на фоне воздушной тревоги прозвучало две серии взрывов.