Киев, 8 сентября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В Киеве прогремели взрывы, пишет Telegram-канал «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

После них над городом поднялся столб дыма. Пользователи распространили в Сети его фотографии.

Воздушная тревога, по данным канала, объявлена не была.

Министерство обороны РФ не комментировало данные сообщения. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские силы наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины.

Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины 7 сентября. Сирена звучала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Украинские СМИ утром 7 сентября сообщили о ночных взрывах в Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях, а также в Киеве. В украинской столице около 01:30 и 03:00 по местному времени (совпадает с московским) на фоне воздушной тревоги прозвучало две серии взрывов. По данным украинского телеканала «Общественное», система противовоздушной обороны сработала и в Киевской области.

Утром 7 сентября в Днепропетровской области действовал режим воздушной тревоги. Глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в районе села Купянск-Узловой и о повреждении, которое получил объект на крупном железнодорожном узле.