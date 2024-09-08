Владивосток, 8 сентября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал индонезийской коллеге Ретно Марсуди сразу две броши, похожие на украшение, которое официальный представитель МИД Мария Захарова носила во время июльской поездки в Индонезию.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Передали. Их было две. Я не знаю, секрет это или не секрет, но, по-моему, мы даже комментировали: передали две броши. И одну из них мы наблюдали дважды в ходе официальных мероприятий, в которых участвовала глава МИД Индонезии», — процитировало ТАСС слова официального представителя ведомства, сказанные на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Захарова назвала жест Марсуди приятным проявлением дружбы. Спикер ведомства отметила, что любит дипломатию, состоящую из символических жестов и нюансов.

По словам дипломата, МИД РФ придерживается позиции, что даже при напряжённой обстановке в мире должно оставаться место человеческой нотке.

Как сообщало ИА Регнум, российская делегация 25 июля прибыла в Лаос для участия в совещаниях глав МИД по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Встречи продлятся до 27 июля. Лавров и Марсуди провели встречу, в ходе которой глава индонезийского ведомства рассказала, что обратила внимание на брошь Захаровой. Она попросила Лаврова прислать ей такую же. В тот же день спикер МИД РФ показала саму брошь. Чёрный пышный цветок из атласа имел мерцающую сердцевину.