Эр-Рияд, 25 февраля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля Вадим Немков в дебютном поединке в тяжёлом весовой категории одержал победу над бразильцем Бруно Каппелоццу. Бой прошёл 24 февраля в рамках совместного турнира Bellator и PFL в Эр-Рияде на стадионе Kingdom Arena, сообщили на официальном сайте Bellator.

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Немков одолел соперника во втором раунде, успешно проведя удушающий приём. Вышедший на бой с флагом России спортсмен посвятил свою победу Белгородской области.

Вадим Немков является лучшим бойцом Bellator вне зависимости от весовой категории — на его счету 18 побед и два поражения в смешанных единоборствах. Долгое время 31-летний спортсмен был чемпионом Bellator в полутяжёлом весе, а в конце 2023 года объявил о переходе в тяжёлую весовую категорию.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Вадим Немков отказался заключить контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). По словам спортсмена, сделанное UFC предложение оказались менее выгодным, чем его действующий контракт с Bellator.