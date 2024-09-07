Венеция, Италия, 8 сентября, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Главный приз 81-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев Святого Марка» получил режиссёр Педро Альмодовар за свой первый фильм-драму на английском языке «Комната по соседству». Трансляция церемонии награждения велась 7 сентября на сайте Венецианской биеннале.

Gorupdebesanez Педро Альмодовар

Награду «Серебряный лев» за лучшую режиссуру получил Брэйди Корбет («Бруталист»). За лучший сценарий награждены Мурило Хаузер и Эйтор Лорега («Я всё ещё здесь»).

Специальный приз жюри получила грузинская кинолента «Апрель», режиссёр Деа Кулумбегашвили. «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль достался Венсану Линдону за работу в драме «Тихий сын» режиссёров Дельфин и Мюрьель Кулен, а «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль присуждён Николь Кидман за работу в триллере «Плохая девочка» Халины Рейн.

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актёру / молодой актрисе — Поль Киршер «И дети после них», режиссёры Людовик и Зоран Букерма. Гран-при жюри завоевала картина «Горная невеста» постановщицы Мауры Дельперо.

Всего в основной конкурс вошёл 21 фильм. Победителей объявило международное жюри, которое в этом году возглавила французская актриса Изабель Юппер.

На премьерном показе «Комнаты по соседству» Педро Альмодовар и актрисы Тильда Суинтон и Джулианна Мур удостоились оваций продолжительностью 18 минут и 36 секунд. По сюжету фильма писатель бестселлеров Ингрид (Джулианна Мур) пытается восстановить отношения с военной репортёршей Мартой (Тильда Суинтон) после долгой разлуки. Две женщины погружаются в своё прошлое, но Марта умирает от онкологии, и у неё к подруге есть просьба, которая станет испытанием для обеих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Махачкале завершился II Международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев». За три дня зрители увидели 15 фильмов: картины из Донбасса последних лет и ленты, рассказывающие о боевых событиях 1999 года в Дагестане. Среди них пять премьер: «Будем жить!», «Непокорённые: Дагестан-99», «Позывной Царь», «Общими молитвами», «Вербовщики: куклы и кукловоды».

Также на фестивале состоялись круглые столы, панельные дискуссии, встречи со звёздами, бойцами, военкорами, авторами и героями документальных лент.