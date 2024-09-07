Махачкала, 7 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. В Махачкале завершился II международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев». Телеканал RT провёл фестиваль совместно с правительством Дагестана к 25-летию разгрома международных бандформирований на территории региона.

RT.ru II международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев» в Махачкале

Фильмом-закрытием фестиваля стала картина военкора, автора документального канала RТД Руслана Гусарова и режиссёра RТД Екатерины Китайцевой «Сила». Герои картины считают бойцов на фронте СВОей семьёй. Тысячи человек объединились в тылу, чтобы накормить, обогреть, поддержать тех, кто на фронте, и быть с ними вместе. «Потому что вместе мы сила!» — говорят они.

Во время церемонии закрытия гости «RТ.Док: Время наших героев» встречали овациями бойцов и родных тех, кто отдал свою жизнь на передовой. Абидат Магомедова прочитала стихотворение, посвященное её отцу Арсену, кавалеру ордена Мужества (посмертно).

На сцену вышла Сапижат Мазаева — мать погибшего Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. «Спасибо огромное организаторам этого фестиваля «Время наших героев», всем авторам, режиссёрам за то, что, рискуя собой, вы показываете, за что воюют наши ребята. За что они погибают», — поделилась Сапижат. Её сын — первый участник СВО, удостоенный звания Героя РФ в СВО.

С фронтовыми песнями выступила рок-группа «Зверобой». «Такие фестивали очень нужны, нужно отражать реальность, то, что сейчас происходит», — сказал лидер группы Алексей Иовчев.

За три дня зрители увидели 15 фильмов: картины из Донбасса последних лет и ленты, рассказывающие о боевых событиях 1999 года в Дагестане. Среди них — пять премьер: «Будем жить!», «Непокорённые: Дагестан-99», «Позывной Царь», «Общими молитвами», «Вербовщики: куклы и кукловоды».

Также на фестивале состоялись круглые столы, панельные дискуссии, встречи со звёздами, бойцами, военкорами, авторами и героями документальных лент. Среди них — телеведущий Павел Астахов, итальянский журналист Элизео Бертолази и всемирно известные пранкеры Вован и Лексус. «Есть современные герои, которые буквально живут с нами в соседних подъездах, в соседних дворах. И об этом тоже надо говорить, ездить по всей стране, рассказывать», — сказал Владимир Кузнецов (Вован).

Зрительский интерес был настолько высок, что в 2023 году фестиваль отправился в регионы. «RT.Док: Время наших героев» состоялся в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске и Волгограде. Передвижные кинотеатры фестиваля поехали и в Донбасс. Показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале.