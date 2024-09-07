Ташкент, 8 сентября, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Компетентные органы России и Узбекистана благодаря совместным усилиям смогли вернуть на родину 14 несовершеннолетних граждан Узбекистана, оставшихся без присмотра родителей. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщило информационное агентство «Дунё» министерства иностранных дел республики.

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«Представители генерального консульства во взаимодействии с МВД и министерством здравоохранения нашей страны, а также ответственными сотрудниками Санкт-Петербургского учреждения временного ухода и попечительства над несовершеннолетними отправили на родину 14 детей», — говорится в сообщении.

Согласно информации источника, родителей большинства детей ранее депортировали из России в связи с выявленными нарушениями порядка пребывания на территории страны.

Отмечается, что Ташкент выразил российской стороне особую благодарность за тесное сотрудничество и заботу о детях.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в Россию из лагеря беженцев на северо-востоке Сирии при содействии и участии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой вернулись 20 российских детей в возрасте от 5 до 15 лет, среди них семь девочек и 13 мальчиков. Омбудсмен отметила, что возвращение российских детей из Ближневосточного региона будет продолжаться.