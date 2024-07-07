Симферополь, 8 октября, 2015, 19:54 — ИА Регнум. В Крыму с сентября 2014 по сентябрь 2015 года вдвое сократилось количество безработных граждан, а с начала 2015 года в 3,6 раза уменьшилось количество граждан, признанных безработными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты Крыма.

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По данным министерства, в 2015 году уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1% от численности экономически активного населения. Годом ранее этот же показатель составлял 1,7%. В 15 регионах республики возросли объемы трудоустройства незанятых и безработных граждан. Кроме того, во всем Крыму почти в три раза увеличилась потребность предприятий в рабочей силе.

Читайте также: Крыму не хватает квалифицированных специалистовВ Минтруда сообщили, что по данным на начало сентября 2015 года наиболее актуальными вакансиями, заявленными на рынке труда, являются специальности в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — 19% (от всех заявок), обрабатывающее производство — 13%, сфера образования — 10%, гостиничный и ресторанный бизнес — 10%, а также оптовая и розничная торговля — 9%. Всего территориальными отделениями Республиканского центра занятости были оказаны государственные услуги по поиску работы более чем 40 тысячам человек.

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