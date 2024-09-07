Тайбэй, 7 сентября, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Суд в Китайском Тайбэе (Тайвань) осудил троих офицеров тайваньской разведки за шпионаж в пользу Китайской Народной Республики и приговорил их к заключению на сроки от 10 до 18 месяцев. Об этом сообщила газета Taipei times.

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По информации издания, офицеров признали виновными в создании агентурной сети на острове и передаче секретных данных китайским спецслужбам, в том числе об агентах тайваньской разведки и её структуре.

Суд установил, что полковника Чжан Чаожань завербовали во время посещения КНР. Он потом склонил к шпионажу полковника Чжоу Тяньци и генерал-майора Юэ Чжичжун, курировавшего работу тайваньской разведки по материковому Китаю.

Офицеры за работу на иностранную спецслужбу получали деньги. После их ухода на пенсию им оплачивали поездки и содействовали развитию бизнеса.

По делу также проходил ещё один фигурант — полковник Ван Даван. Его не осудили в связи с недостатком доказательств. Всех четверых задержали в феврале 2021 года.

Как передавало ИА Регнум, в июне газета Financial Times сообщила о срыве закупки новых кокард для головных уборов военнослужащих британской армии. Причиной стало опасение, что в них встроят шпионские устройства, так как компания, выигравшая конкурс в 2022 году, перенесла часть производства в Китай.