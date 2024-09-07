Москва, 7 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Коллективный Запад ведёт себя как «ненасытный монстр», пожирая всё на своём пути в погоне за личной выгодой. Об этом 7 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Так спикер ведомства отреагировала на слова сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который в июне выразил желание продолжать помогать Украине, так как в стране имеются важнейшие природные активы на 10–12 трлн долларов.

«Это ненасытный монстр, который пожирает всё на своем пути, пока его не останавливают. Чем и занимаемся», — процитировали «Известия» Захарову.

Она напомнила, что Запад веками стремился завладеть полезными ископаемыми в различных странах. Об этом свидетельствуют «колониализм, работорговля, расизм, нацизм с фашизмом, все войны и конфликты», указала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, вспоминая высказывания Грэма, заявил, что «западные паразиты» ради доступа к природным богатствам без зазрения совести требуют от киевского режима воевать до последнего украинца.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад на протяжении целого ряда лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины и поощрял геноцид населения.