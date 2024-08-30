Москва, 30 августа, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Опустевшую украинскую казну наполнять практически нечем, поэтому киевский режим рвётся в Донбасс, где есть месторождения полезных ископаемых. Об этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 30 августа в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Народ Донбасса — чуждый для киевских неонацистов, однако правящей клике нужны деньги. Киев задолжал западным спонсорам, которые потратились на боевые действия, что раздражает народы этих стран, отметил он.

«Доступ к полезным ископаемым — вот что может компенсировать потоки [направляемых Украине] невозвратных денег, которые тают прямо на глазах», — написал Медведев.

Он констатировал, что экономическая основа украинской государственности подорвана. Запад вскоре прекратит помогать Украине, а ресурсная база — Донбасс — вернулась в состав России.

Стоимость полезных ископаемых Украины оценивается почти в $14,8 трлн, из которых около половины приходится на республики Донбасса. При этом доля Западной Украины составляет не более 5%, ресурсов там только на $723 млрд, уточнил зампред Совбеза.

Медведев также напомнил о словах американского сенатора Линдси Грэма (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), назвавшего украинские полезные ископаемые критически важными как для Киева, так и для Запада. Он добавил, что «западные паразиты» ради доступа к природным богатствам без зазрения совести требуют, чтобы киевский режим воевал до последнего украинца.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев не раз заявлял, что нынешнее руководство в Киеве ведёт страну к банкротству и распаду. В частности, он отмечал, что численность населения Украины уменьшилась наполовину в 2022 году, страна потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% промышленного потенциала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад на протяжении целого ряда лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины и поощрял геноцид населения.