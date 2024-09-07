Луганск, 7 сентября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили на территории Луганской Народной Республики мину-сюрприз. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

«При проведении инженерной разведки маршрута движения подразделений в Луганской Народной Республике росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно, установленный с миной-сюрпризом», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Отмечается, что предположение специалистов подтвердила служебная собака кинологической службы Росгвардии: при приближении к взрывоопасному предмету она встала в сигнальную стойку.

Опасную находку с соблюдением мер безопасности уничтожили с помощью накладного заряда, после чего инженерное подразделение ведомства продолжило выполнять боевые задачи.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа пиротехники МЧС обнаружили и обезвредили в Курской области суббоеприпасы кассетной ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Они также за сутки обследовали два населённых пункта.

16 августа специалисты МЧС обезвредили ракету, предположительно, производства США около объекта энергетики в Курской области. В ведомстве уточнили, что пиротехники МЧС за сутки успевают обследовать порядка двух гектаров территории.