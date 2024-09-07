Красноярск, 7 сентября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Устроившего стрельбу по автомобилям из окна квартиры в Красноярске мужчину арестовали. Об этом 7 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

СК РФ

«Мужчину, который стрелял из окна по припаркованным машинам в Красноярске, арестовали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант подтвердил следователям, что в момент преступления находился в нетрезвом состоянии. По утверждению мужчины, он думал, что использованные им для стрельбы патроны были холостыми.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября стало известно, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна дома в Советском районе Красноярска. Он сделал несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей.

Позднее в этот же день стрелявшего из окна в Красноярске задержали правоохранители, которые также изъяли у него оружие. В результате инцидента никто не пострадал.