Красноярск, 6 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Мужчину, который устроил стрельбу по машинам из окна в Красноярске, задержали. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

K1news.ru

«В настоящее время в результате совместной работы сотрудников полиции и спецназа Росгвардии подозреваемый в стрельбе на ул. Аэровокзальной задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие, из которого он стрелял, изъято. В результате инцидента пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, неизвестный мужчина 6 сентября устроил стрельбу из окна дома в Советском районе Красноярска. Он произвёл несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей. Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию.