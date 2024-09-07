Одинцово, Московская область, 7 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Двух человек госпитализировали после пожара на парковке в подмосковном посёлке Лесной Городок Одинцовского округа. Об этом 7 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Александр Горбачев/ТАСС

Отмечается, что у одного диагностировали отравление продуктами горения, другой находится в реанимации. Известно, что один из них получил ожоги тела, головы и конечностей третьей-четвёртой степени.

По данным источника, всего пострадавших трое. По предварительной информации, одному из них оказали помощь на месте.

Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул в многоуровневом паркинге в Одинцово. Спасатели провели эвакуацию с места возгорания. В оперативных службах рассказали о двух погибших. Тело одного из них нашли на втором уровне парковки, второго — в техническом помещении между вторым и третьим уровнями.

Позднее противопожарные службы локализовали возгорание на площади 713 кв. м. В работах по тушению задействованы 20 человек и четыре единицы техники.

По данным Telegram-канала «112», предварительной причиной пожара стал газовый баллон. В ходе ремонта рабочий укладывал мембрану, используя горелку, произошёл хлопок.