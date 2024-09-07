Одинцово, Московская область, 7 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб локализовали возгорание в наземном паркинге в подмосковном посёлке Лесной Городок Одинцовского округа. Об этом 7 сентября сообщил главк МЧС по Московской области.

Прокуратура Московской области

Уточняется, что сообщение о пожаре в Одинцовском городском округе поступило днём 7сентября и прибывшие по вызову пожарные установили, что на парковке горят легковые автомобили и её конструктивные элементы.

«Пожар локализован на площади 713 кв. м. В настоящий момент ликвидировано открытое горение. К сожалению, два человека погибли», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в работах по тушению пожара принимают участие 20 человек и задействовано четыре единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 сентября появились сообщения о пожаре на многоуровневой парковке в Одинцово. По предварительным данным, там проводились ремонтные работы. Спасатели провели эвакуацию.

Позднее в оперативных службах рассказали о двух погибших в результате пожара на парковке в подмосковном посёлке Лесной Городок Одинцовского округа. Ещё один человек пострадал.