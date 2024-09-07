Одинцово, Московская область, 7 сентября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на многоуровневой парковке в Одинцово, сообщает Telegram-канал 112.

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По данным канала, возгорание началось на втором этаже постройки в посёлке Лесной Городок и пламя быстро распространилось. Спасатели проводят эвакуацию, информации о пострадавших нет. По предварительной информации, на парковке велись ремонтные работы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в отделении МВД по Пресненскому районе Москвы вспыхнул пожар, который сотрудники полиции ликвидировали до приезда МЧС.

Также 5 сентября пожар вспыхнул на 14-м этаже многоэтажного дома на Клязьменской улице на севере Москвы.