Краснодар, 7 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Шесть человек — трое водителей и трое пассажиров — пострадали в ДТП на Ростовском шоссе в Краснодарском крае 7 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«7 сентября в 02:10 50-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по Ростовскому шоссе со стороны ул. Автомобильной в сторону ул. Солнечной, выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя автомобилями марки Kia под управлением мужчин 30 и 32 лет, в результате одна из машин допустила наезд на препятствие», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По факту инцидента проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 сентября в результате ДТП на трассе в Башкирии один человек погиб и четверо пострадали. Водитель не справился с управлением, и автомобиль, перевернувшись, упал в кювет.

В тот же день водитель легкового автомобиля «Джили» потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. В результате этого водитель погибла на месте, трое её пассажиров пострадали.

При лобовом столкновении двух легковых автомобилей на автодороге Моздок — Чермен — Владикавказ 6 сентября погибли пять человек. Водитель автомобиля Kia Sorento, не убедившись в безопасности совершаемого манёвра, выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с минивэном Honda Elysion.