Одинцово, Московская область, 7 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Предварительно, причиной пожара в наземном паркинге в подмосковном посёлке Лесной Городок Одинцовского округа стал газовый баллон. Об этом 7 сентября сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Прокуратура Московской области

«В ходе ремонта рабочий укладывал мембрану, используя горелку [с газовым баллоном]. Произошёл хлопок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара выгорело 700 кв. м парковки и сгорели 20 автомобилей, два человека погибли и столько же пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 сентября стало известно о пожаре на многоуровневой парковке в Одинцово. Спасатели провели эвакуацию с места возгорания.

В оперативных службах рассказали о двух погибших в результате пожара на парковке в подмосковном Одинцово. Тело одного из погибших нашли на втором уровне парковки, второго — в техническом помещении между вторым и третьим уровнями.

Позднее сотрудники противопожарных служб локализовали возгорание в наземном паркинге в Одинцовском округе на площади 713 квадратных метров. В работах по тушению пожара принимают участие 20 человек и задействовано четыре единицы техники.