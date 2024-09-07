Одинцово, Московская область, 7 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Два человека погибли при пожаре на парковке в подмосковном посёлке Лесной Городок Одинцовского округа. Об этом 7 сентября сообщили в оперативных службах.

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«Тело одного из погибших было обнаружено на втором уровне парковки, второго — в техническом помещении между вторым и третьим уровнями», — процитировал телеканал РЕН ТВ слова источника.

У пострадавшего диагностировали ожоги, бригада скорой помощи госпитализировала его в больницу.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября в посёлке Лесной Городок загорелась многоуровневая парковка. Столб дыма был виден за несколько километров от места происшествия. Возгорание началось на втором этаже здания, пламя быстро распространилось. Предварительно, на парковке проводились ремонтные работы.

На многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве 7 февраля вспыхнул пожар. В результате ЧП погиб один человек. Прокуратура проводила проверку по факту случившегося.