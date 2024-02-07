Москва, 7 февраля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. В результате вспыхнувшего на многоярусной парковке в Москве пожара погиб человек. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Прокуратура г. Москвы

«На многоярусной парковке на Волжском бульваре произошло возгорание. В результате пожара есть погибший», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точную причину возникновения возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, начатой после пожара.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля в здании XVII века на Никольской улице рядом с Красной площадью вспыхнул пожар. Возгорание началось со второго этажа.

По информации оперативных служб, пожар в историческом здании охватил три этажа. По данным МЧС, пламя бушевало на площади 150 квадратных метров, после чего пожар удалось локализовать. Позднее в этот же день пожар в здании XVII века у Красной площади ликвидировали.