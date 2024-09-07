Ялта, Крым, 7 сентября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В Ялте продлили запрет на купание на пляжах из-за шторма. Об этом 7 сентября сообщила глава Ялтинского городского округа Янина Павленко.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Из-за шторма пляжи региона закрыты», — написала она в Telegram-канале.

Запрет ввели 6 сентября в 12:45 мск. В администрации округа рекомендовали поднять на мачтах пляжей красные флаги, сигнализирующие о запрете купания, и не допускать посетителей к урезу воды.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа власти Сочи временно закрывали все пляжи из-за неблагоприятной погоды. Жителям и гостям города рекомендовали не отдыхать возле воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также не ходить в горы.