Москва, 7 сентября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Самые часто допускаемые ошибки при сдаче практического экзамена на водительские права — нарушение дорожной разметки и не включённый вовремя указатель поворота. Об этом 7 сентября рассказали в пресс-центре МВД.

Эрик Романенко/ТАСС Экзамен на получение водительских прав

«Мониторинг допущенных ошибок кандидатов в водители показал, что к наиболее частым отнесены: нарушил требования дорожной разметки, не включил сигнал указателя поворота, не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество», — рассказали «РИА Новости» в министерстве.

В МВД отметили, что сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, при парковке параллельно тротуару при движении задним ходом.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 апреля изменили правила проведения экзаменов на водительские права. В правилах закрепили требование сдавать теоретический экзамен всем желающим получить российские водительские удостоверения на основании иностранных водительских прав. Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) теперь должны сдавать теоретический и практический экзамены на права. Водители автобусов должны иметь стаж управления легковым автомобилем или грузовиком.

МВД сообщало, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 годах, автоматически продлят на три года.