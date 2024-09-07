Москва, 7 сентября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Дополнительные комплексы разведки поставлены по запросу в группировку войск в Курской области. Все вопросы по снабжению военных решены, сообщило 7 сентября Министерство обороны России.

Александр Река/ТАСС

«От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов. 45 вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки», — уточнило ведомство.

Кроме того, от оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов, из которых 20 — реализовали. Военные там получили дополнительные комплексы разведки. Помимо этого, от оперативного штаба Брянской области поступило 19 запросов, 11 из которых выполнили.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа российская группировка в Курской области по запросу оперативного штаба региона получила дополнительные приборы разведки и наблюдения. Минобороны тогда сообщило, что от оперативного штаба поступило 39 запросов, 24 вопроса решены.