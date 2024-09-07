Козельск, Калужская область, 7 сентября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. На территории Калужской области обнаружены обломки беспилотника, сообщил 7 сентября губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В Козельском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолётного типа», — написал Шапша в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что специалисты находятся на месте обнаружения фрагментов дрона, и призвал жителей региона сообщать о подобных находках в экстренные службы. Шапша подчеркнул, что приближаться к обломкам БПЛА, тем более дотрагиваться до них, опасно, поскольку они могут быть начинены взрывчаткой.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 сентября украинская армия атаковала дронами Калужскую область и ещё 13 российских регионов. В общей сложности было перехвачено 158 украинских БПЛА. Над Калужской областью российские силы ПВО сбили пять беспилотников.

В ночь на 3 сентября российские силы противовоздушной обороны сбили над Калужской областью один украинский дрон.