Турция, 7 сентября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. К северо-востоку от города Козана (провинция Адана, Турция) 7 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Depo Photos/ABACA/TASS

Эпицентр землетрясение находился в 20 км от Козана. Очаг залегал на глубине 12 километров. Население Козана составляет 88,1 тыс. человек. Данных о разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китайском Тайбэе (Тайване). Эпицентр сейсмологи зафиксировали на юго-востоке от города Хуаляня. О пострадавших не сообщалось.