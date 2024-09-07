Тайбэй, 7 сентября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Китайского Тайбэя (Тайваня), сообщило 7 сентября тайваньское Центральное метеорологическое управление.

Global Look Press/Uwe Anspach/dpa

Подземные толчки произошли у восточного побережья Тайваня, их зафиксировали в 08:16 мск. Эпицентр землетрясения находился в 16,4 км к юго-востоку от города Хуалянь.

Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке в акватории Тихого океана в 85 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.