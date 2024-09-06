Москва, 6 сентября, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Более 250 боевиков ВСУ, в том числе 70 французских и румынских специалистов противовоздушной обороны, уничтожены в результате удара в районе Кривого Рога в Днепропетровской области. Об этом 6 сентября сообщил высокопоставленный военный источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«4 сентября в результате комбинированного ракетного удара, нанесённого по трём пунктам временной дислокации иностранных наёмников в Кривом Роге, противник потерял более 250 боевиков», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что среди них было около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в районе Кривого Рога, поразив МиГ-29 и большое количество дронов с реактивными двигателями. Он уточнил, что взрыв был очень мощный, добавив, что поблизости от аэродрома некоторое время назад заселились тренирующиеся пилоты ВСУ и их зарубежные инструкторы.