Угледар, ДНР, 7 сентября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России уничтожили до 115 военнослужащих украинских войск и восемь автомобилей. Об этом 7 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

По его словам, российские военные нанесли поражение формированиям 31-й и 72-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны. Противник понёс потери в районах Угледара, Водяного и Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике.

Гордеев подчеркнул, что в результате боевых действий подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные в период с 31 августа по 6 сентября освободили Кирово, Птичье, Карловку, Скучное, Заветное, Журавку и Пречистое в Донецкой Народной Республике.

По данным оборонного ведомства, за неделю подразделения группировки войск «Восток» уничтожили до 860 военнослужащих ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, в том числе три 155-миллиметровые САУ Krab производства Польши, и 29 автомобилей.