Женева, Швейцария, 6 сентября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН по правам человека выступает за свободу слова, но не может оценить санкции США против российских СМИ, заявили в представительстве ООН.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мы отмечаем, что санкции, введенные по этому делу, как сообщается, связаны с обвинениями в преступной деятельности, но у нас недостаточно информации, чтобы комментировать особенности этого дела», — заявила сотрудница управления Элизабет Троссел в комментарии «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября американский минфин объявил о введении санкций в отношении телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости» и Sputnik. Уточнялось, что Вашингтон внесёт эти российские СМИ в список иностранных миссий и будет предпринимать шаги по введению визовых ограничений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 5 сентября, что США переплюнули сами себя в новых санкциях против российских СМИ. По её словам, в этот раз произошло нечто удивительное: даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты.