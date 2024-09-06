Москва, 6 сентября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Telegram/Сергей Собянин

«Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», — написал градоначальник.

Собянин добавил, что голосование продлится до 8 сентября, а участки будут открыты сегодня и в выходные дни с 08:00 до 20:00.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.