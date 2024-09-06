Москва, 6 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Территории более 120 образовательных учреждений благоустроили в этом году в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы Пётр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства Москвы Детский сад школы № 86 им. М. Е Катукова (СЗАО)

«К началу нового учебного года завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий свыше 120 образовательных учреждений, главной задачей было создать комфортные и безопасные пространства для учащихся», — отметил Бирюков.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обновили детские и спортивные площадки, обустроили тематические зоны, например площадки с музыкальными инструментами или места для проведения научных экспериментов. «Дети проводят много времени на территориях школ и детских садов, поэтому важно, чтобы рядом со зданиями были созданы условия для всестороннего развития и отдыха», — пояснил заместитель мэра Москвы.

Комплекс городского хозяйства Москвы Детский сад школы № 556 по адресу улица Днепропетровская, дом 23А (ЮАО)

Особое внимание было уделено безопасности. Территории оборудовали системами видеонаблюдения и опорами освещения с энергоэффективными светильниками. Вокруг образовательных учреждений обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение.

Всего за последние четыре года в Москве благоустроены территории свыше 880 школ и детских садов.