Москва, 6 сентября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. На двух площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» 6 сентября пройдут концерты, посвященные героям и участникам специальной военной операции (СВО).

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы Концерты в благодарность участникам СВО пройдут в рамках «Москвы 2030»

В парке «Зарядье» гостей ждут к 16:00. Для бойцов выступят популярные артисты Юлия Чичерина, Олег Газманов, рэпер ST, а также участники СВО и ветераны боевых действий. Среди них группа «123-й полк» — простые пехотинцы стрелкового полка народной милиции Луганска, которые защищали Донбасс, освобождали Мариуполь и получили награды за отвагу.

Посетители «Зарядья» также услышат выступление военно-музыкального ансамбля «Новороссия», созданного в 2015 году из действующих военнослужащих ЛНР. Все члены коллектива — участники специальной военной операции и ветераны боевых действий, а художественный руководитель — старший лейтенант Роман Разум.

Кроме того, на Манежной площади в 20:00 выступит группа «АртАгитБригада1430». Музыканты — военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывными Апостол (гитара) и Двиня (аккордеон и клавишные). Они исполняют произведения собственного сочинения и известные композиции разных жанров — от рока и эстрады до песен времен Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы Концерты в благодарность участникам СВО пройдут в рамках «Москвы 2030»

1430-й гвардейский мотострелковый полк сформирован в октябре 2022 года из мобилизованных москвичей и жителей Подмосковья. В ноябре бойцы приступили к созданию оборонительных укреплений на участке под Токмаком, известных под названием «Линия Суровикина». Боевое крещение они получили в июне 2023-го в сражениях у Работина. За массовый героизм личного состава 1430-й мотострелковый полк первым из вновь созданных при мобилизации был удостоен президентом России Владимиром Путиным почетного звания «Гвардейский».

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» продлится до 8 сентября на более чем 30 площадках по всему городу. Горожане узнают все о развитии города: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.