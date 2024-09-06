Москва, 6 сентября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Иностранец, который намеревался выехать в Сирию и вступить там в ряды террористической организации, решением суда был приговорён к шести годам колонии. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

ГУ МВД

Иностранец был задержан пограничным контролем ФСБ в аэропорту Внуково при попытке выехать в Сирию.

«Решением 2-го Западного окружного военного суда иностранный гражданин 1997 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»)», — рассказали в ЦОС.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня в отношении сторонника Русского добровольного корпуса (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) было заведено уголовное дело о подготовке теракта в Москве. Позднее он признал вину.

В 2023 году мужчина вступил в переписку с участниками РДК, после чего направился к военному комиссариату на северо-западе столицы, чтобы разведать местность, составить план наблюдения и фотофиксации. По итогу сторонник террористической организации был задержан. В настоящее время он находится под арестом.

В Крыму 22 марта сотрудники ФСБ задержали члена незаконного вооружённого формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ведомства, мужчина в 2015 году вступил в ряды незаконного вооружённого формирования, дислоцировавшегося на территории Украины, и активно принимал участие в его работе, направленной против интересов России.