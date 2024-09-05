Киев, 5 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в Киеве, сообщило 5 сентября украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press

«Сообщают о взрыве в Дарницком районе Киева», — говорится в сообщении.

По данным издания, воздушную тревогу в украинской столице не объявляли.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Министерство обороны России пока не подтверждало нанесение ударов по Дарницкому району Киева. Ведомство неоднократно подчёркивало, что российская армия атакует только военные цели или объекты, которые работают на ВСУ.

Как передавало 5 сентября ИА Регнум, украинское издание «Общественное» сообщало о взрыве в Харькове. Воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.

Днём ранее, 4 сентября, украинские СМИ сообщали, что в Волынской области на западе Украины прогремело несколько взрывов. На территории Волынской и Львовской областей объявляли воздушную тревогу.