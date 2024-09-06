Штат Джорджия, США, 6 сентября, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Обвинения в убийстве по четырём эпизодам предъявило Федеральное бюро расследований (ФБР) США 14-летнему ученику Кольту Грею, подозреваемому в массовой стрельбе в школе штата Джорджия. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба американского ведомства, пишет The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в учебных заведениях

«Кольту Грею предъявлены обвинения в убийстве по четыре эпизодам в связи со… стрельбой в школе Апалачи», — уточняется в сообщении.

Подростка подозревают в убийстве двух учеников и двух учителей из штурмовой винтовки в старшей школе. Отмечается, что 6 сентября состоится суд, где подозреваемому предъявят дополнительные обвинения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стрельба в средней школе Апалачи в городе Уиндере в штате Джорджия произошла утром 4 сентября. В результате стрельбы, которую устроил ученик школы, погибли четыре человека, среди них двое учеников и двое учителей. Ещё девять человек пострадали и доставлены в больницы. Всего ранения получили около 30 человек.

Стрелявшего задержали. О произошедшем проинформировали президента США Джозефа Байдена. После инцидента местные власти распорядились временно закрыть все школы в городе.