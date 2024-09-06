Каир, 7 сентября, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Египетские археологи в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра обнаружили бронзовый меч фараона Рамзеса II. Об этом сообщили в министерстве туризма и древностей Египта.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

«В дополнение к набору археологических находок… Экспедиция обнаружила длинный бронзовый меч, украшенный картушем (в данном случае — графическое украшение с именем) фараона Рамзеса II», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Также археологи обнаружили ряд глинобитных сооружений, среди которых военные казармы, склады оружия и кладовые для хранения продовольствия. Их отнесли к эпохе Нового царства — периоду расцвета древнеегипетской государственности (около 1550 — 1100 гг. до н. э.).

Как заявил генеральный секретарь Верховного совета древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, находки подтверждают археологическое значение форта Эль-Абкайн — военного форпоста на северо-западной границе страны в эпоху Нового царства.

Как передавало ИА Регнум, в июле испанские археологи во время раскопок в горном массиве Гран-Долина в Сьерра-де-Атапуэрке обнаружили останки одного из древнейших архаичных людей в Европе возрастом 850 тыс. лет. Также среди обнаруженных фрагментов костей черепа, рёбер и позвонков исследователи обнаружили зуб, который, предположительно, принадлежал 25-летней женщине, чьи останки ранее нашли в этом регионе.